Защита интересов Украины в международных судах подорожала

Кабинет министров увеличил сумму расходов на представление интересов Украины в международных судах и арбитражных органах на 25 млн. грн. - с 13 до 38 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК.

Он отметил, что средства будут выделены из резервного фонда.

Кроме того, Е.КОРНИЙЧУК сообщил, что расходы на эти цели планируется увеличить еще на 20 млн. грн. за счет средств государственного бюджета.

Он подчеркнул, что в 2009 году количество дел, рассматриваемых в международных судах, увеличилось на треть.

«Этих средств нам будет достаточно», - отметил первый замминистра юстиции.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Е.КОРНИЙЧУК в интервью газете «Дело» сообщил, что на представительство интересов государства в прошлом году было выделено 22,5 млн. грн. при 13 арбитражных процессах.

«В 2009-м на защиту интересов дали 13,7 миллиона. А вот число судебных разбирательств увеличилось до 18»,- подчеркнул он, при этом отметив, что больше половины средств из этой суммы уйдет на обязательные регистрационные платежи.

«С учетом того, что оппоненты не экономят на своих юристах, такая ситуация с финансированием является критической. А это может привести к вынесению решений не в пользу государства. В то же время необходимо учесть, что сумма исковых требований иностранных субъектов к государству превышает 2 миллиарда долларов», - отметил Е.КОРНИЙЧУК.