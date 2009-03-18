Минфин и Счетная палата разругались из-за люстры

Министерство финансов Украины требует от председателя Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО опровергнуть заявление о приобретении Минфином дорогостоящей люстры.

Об этом сказано в обнародованном на официальном сайте министерства сообщении.

Пресс-служба ведомства сообщает, что нынешнее руководство Минфина, которое работает с декабря 2007 года, таких люстр не покупало.

«В связи с этим, обращаемся к господину СИМОНЕНКО с просьбой опровергнуть это сообщение. Если господин СИМОНЕНКО имел в виду, что такие расходы осуществлены прежним руководством Минфина, то просим его сделать соответствующее заявление в средствах массовой информации», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 марта председатель Счетной палаты Украины В.СИМОНЕНКО заявил, что специалисты во время аудита использования средств Министерством финансов Украины на строительство и обустройство нового здания выявили нарушения. «Там одна люстра стоит больше чем весь зеркальный зал Версаля», - сказал В.СИМОНЕНКО.