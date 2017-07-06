В Нацбанке обещают очередные послабления на валютном рынке

Национальный банк Украины намерен продолжить смягчение ограничений на валютном рынке, в том числе расширить возможности для досрочного погашения кредитов, полученных у нерезидентов.

Читайте такжеНацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины

Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Во-первых, банки смогут раньше срока погашать такие кредиты. Во-вторых, бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или нерезидента является международная финансовая организация», - сказал Смолий.

По его словам, также резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк.

«Эти шаги помогут облегчить привлечение долговых средств за рубежом и одновременно не приведут к дестабилизации ситуации на валютном рынке», - подчеркнул Смолий.

Справка УНИАН. В рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тыс. грн в день.