ЕЦБ ожидает роста мировой экономики в 2010 г.

Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet) заявил в среду, что глобальная экономика может продемонстрировать в 2010 г. умеренный подъем при условии возвращения доверия на мировые рынки, сообщает агентство Reuters.

Трише отметил, что "среди государственных и частных институтов сформировалось общее мнение, согласно которому 2010 год ознаменуется умеренным ростом". Однако предупредил, что это всего лишь прогноз.

Ранее глава ЕЦБ уже заявлял, что, хотя спад в мировой экономике продолжает углубляться, поворотный момент уже близок, так как начинают действовать программы по стимулированию роста. Экономическому оживлению, по словам Трише, также способствуют очень низкие банковские учетные ставки и низкие цены на энергоносители, включая нефть.

Несколько дней назад глава федеральной резервной системы США Бен Бернанке (Ben Bernanke) также дал интервью, где высказался относительно даты окончания экономического кризиса. Так, Бернанке заявил, что рецессия в США окончится уже в нынешнем году, а в 2010 г. начнется восстановление экономики.

В настоящее время ЕЦБ ведет политику снижения учетных ставок для смягчения темпов падения производства. Так, в начале марта он снизил ставку до 1,5%, что стало самым низким показателем со времени создания этого финансового института. Трише сообщил, что собирается еще больше снизить ставку и довести ее до 1% к середине текущего года.