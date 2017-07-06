Нацбанк готовит новый закон о валюте – покажет в течение месяца

Национальный банк Украины завершает разработку нового валютного законодательства и планирует представить его в течение этого месяца, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Мы заканчиваем разработку закона «О валюте». Этот закон придет на смену законодательству, действующему сегодня, в первую очередь – Декрету о валютном регулировании и контроле. Мы будем готовы представить этот закон публично в течение этого месяца», – сказал Чурий.

По его словам, проект будет направлен для обсуждения в парламентские комитеты, профильные ассоциации и на рассмотрение общественности.

При этом Чурий подчеркнул, что принятие законопроекта зависит от Верховной Рады, а после этого предполагается переходный период для приведения нормативной базы в соответствие с новым законом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк работает над проектом закона «О валюте», предполагающим валютную либерализацию в обмен на прозрачность ведения бизнеса и уплату налогов в Украине.

По информации регулятора, одновременное снятие ограничений и валютного контроля может привести к усилению давления на валютном рынке, поэтому требуются шаги по противодействию размыванию налоговой базы и перемещению прибыли.