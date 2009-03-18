Как Fitch понижало рейтинги украинским банкам

Международное рейтинговое агентство Fitch в конце прошлого года значительно понизило рейтинги украинских банков. Главной причиной этого представители агентства называют девальвацию гривни (за октябрь-ноябрь - 60%).

Также среди главных причин понижения рейтингов украинских банков агентство считает большое количество валютных кредитов. "Качества активов банков ухудшились более быстрыми темпами ввиду высокой доли кредитов в иностранной валюте (50% на конец III квартала 2008 года), заемщики по которым нередко не имеют валютных доходов, - считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Ольга Игнатьева.

Сейчас рейтинги всех украинских банков имеют "негативный" прогноз. Газета "ДЕЛО" подготовила историю отношений украинских банков с Fitch Ratings.

10 октября 2008 года у Родовид Банка изменили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) с уровня "B-" до "CCC", прогноз - "Негативный".

14 октября банку "Надра" Fitch понизил индивидуальный рейтинг банка с уровня "D/E" до "E".

17 октября 2008 года Fitch понизил долгосрочный рейтинг дефолта государства Украина с "BB-" до "B+", прогноз - "негативный".

21 октября девяти украинским банкам понизили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с "BB-" до "В+", рейтинг поддержки снижен с "3" до "4", прогноз оставлен на уровне "негативный".

28 ноября 2008 года 11 украинским банкам Fitch изменило прогноз рейтингов на "негативный" со "стабильного". 20 января 2009 года банку "Надра" понизили РДЭ до "CC" с сохранением негативного прогноза. В то же время агентство отозвало все рейтинги банка в связи с недостаточной информацией.

26 января с.г. Кредитпромбанк, Укргазбанк, VAB Банк получили от агентства рейтинги, пониженные до "CCC" с "B-", прогноз - "негативный".

28 января Родовид Банку понизили РДЭ до "CC" с "CCC". А уже 12 февраля "Родовиду" понизили рейтинг до "D" (уровень D присваивается эмитенту, объявившему дефолт по всем своим финансовым обязательствам).

12 февраля 2009 г. Fitch понизило рейтинг Украине с "B+" до "B", прогноз сохранен на уровне "негативный".

13 февраля ряду банков ("Форум", Правэкс-Банк, ПроКредит Банк, Сведбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, ВТБ Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк) был понижен рейтинг с "B+" до "B". Данные рейтинговые действия последовали за предыдущим понижением долгосрочных РДЭ Украины.

13 марта с.г. Укргазбанк отказался от услуг двух международных рейтинговых агентств: Moody`s и Fitch Ratings.