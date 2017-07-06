Financial Times опубликовала материал о "ненужной экспроприации" ПриватБанка

Предприниматель, политический обозреватель и основатель компании JML (специализируется на потребительских товарах) Джон Миллс в своей колонке для Financial Times рассмотрел возникший скандал в украинском банковском секторе.

По его мнению, национализация ПриватБанка, которую он называет «ненадлежащей» и «ненужной», нанесла значительный ущерб украинской экономике, стала кражей миллионных сумм у владельцев и сегодня вынуждает налогоплательщиков Украины нести существенную дополнительную нагрузку.

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Миллс предположил, что национализация ПриватБанка была результатом «необъяснимого отказа НБУ признать и принять финансовую реальность ситуации».

«Это чрезвычайное государственное поглощение не улучшило, а скорее значительно ухудшило банковское и экономическое положение в Украине и является почти классическим случаем превышения полномочий правительством», - говорится в статье.

«НБУ предпринял свои действия в значительной степени из-за того, что, по его оценкам, уровень займов связанных лиц был неприемлемым: часто использовалась цифра 90 процентов и больше. В конце 2016 года НБУ нанял компанию «Ernst&Young» - глобальную бухгалтерскую компанию из числа «большой четверки» («большой четвёркой» называют четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги, - ред.) - для проведения аудита ПриватБанка. Аудиторский отчет компании показал, что фактический уровень кредитов связанных лиц в ПриватБанке составлял всего 4,7 процента», - отмечает автор.

Он подчеркивает, что этот уровень ниже, чем уровень кредитов связанных лиц, о которых сообщалось годом ранее в ходе отдельной проверки, проведенной компанией «PWC» - еще одной компанией из числа «большой четверки».

«Возможно, что для своей защиты от несомненно грядущей разрушительной критики, НБУ сейчас рассматривает вопрос об отстранении «PWC» от проведения аудитов украинских банков, обвинив одного из самых известных и уважаемых аудиторов в мире в «непрофессионализме», и, пожалуй, намекает, что аудиты фирмы способствовали создавшейся ситуации», - говорится в статье.

Миллс напоминает о заявлениях НБУ, в которых говорилось, что ПриватБанк якобы использовал большую часть своего собственного капитала для предоставления займов связанным лицам «с целью обогащения акционеров банка».

«Операционная деятельность банка показывает, что в 2016 году денежный поток составлял 21 млрд. гривен и использовался на клиентские фонды, а не на выдачу кредитов связанным лицам», - говорится в статье.

«Аналогичным образом НБУ принял произвольное, ошибочное и пагубное решение» рассматривать залоги, используемые ПриватБанком, неприемлемыми, несмотря на то, что значительное количество кредитов, которые были классифицированы как «ненадежные», должны были считаться обеспеченными в соответствии со стандартами МСФО», - пишет Миллс.

По его мнению, решение НБУ о национализации ПриватБанка – это не единственное сомнительное его решение; в настоящее время серьезно поднимаются вопросы о том, как НБУ провел саму национализацию после принятия решения о ее проведении.

«Капитализация ПриватБанка, которую провел НБУ после национализации, состояла не в передаче наличных средств, а в передаче государственных облигаций, что фактически не представляет собой никакой ценности. До этого НБУ всегда требовал оценки обеспечения, проведенной независимыми оценщиками, чтобы его стоимость была надлежащим образом отражена в балансе. Но, как указала компания «Ernst&Young» в своем аудиторском отчете за 2016 год, через десять дней после национализации произошел резкий рост инвестиций в государственные облигации, оценка которых никогда не проводилась. Кто будет покупать эти облигации сейчас?», - спрашивает автор статьи.

Миллс убежден, что самая большая проблема заключается в том, почему НБУ решил, что контроль правительства над крупнейшим частным банком Украины с помощью его национализации является наиболее приемлемым вариантом.

«Клиенты ПриватБанка, которые составляли 40 процентов частных депозитов и 44 процента корпоративных клиентов страны, высказывали высокий уровень доверия к нему. У банка был значительный положительный опыт поддержки экономики Украины и создания рабочих мест. И, как впоследствии подтвердил отчет «Ernst&Young» (аудиторы, выбранные НБУ), что, согласно стандартам МСФО, финансовые показатели банка были намного сильнее, чем показывал НБУ. Все это делает национализацию Приватбанка, которую провел НБУ, скорее ненужной экспроприацией (взятие банка под контроль правительства), а не хорошей банковской практикой. Это классическое определение слова «скандал», - говорится в статье.