Гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2606.0308 (6 июля – 2611.9317)

100 EUR – 2966.9661 (6 июля – 2959.0574)

10 RUR – 4.3259 (6 июля – 4.3840)

В четверг, 6 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,07 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6996/29,7198 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0603 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 462 сделки на сумму 252,16 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,12 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5660/29,5861 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.