Оздоровление банковской системы является основой выхода из кризиса

Оздоровление банковской системы является основой для выхода экономик из кризиса.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что возобновление нормальной работы банковской системы является фундаментальной основой восстановления потребления, прекращения падения национальной экономики и дальнейшего ее возрождения.

По словам ПИНЗЕНИКА, для нормализации работы украинских банков необходимо решить вопрос их рекапитализации. При этом он считает, что частные инвесторы должны участвовать в рекапитализации банка на приоритетной основе.

«Государство должно участвовать в рекапитализации только в случае, если частных средств для этого нет. То сеть не цель власти, правительства получить контроль над банком, это вынужденная мера в тех случаях, когда нет частных средств» - считает В.ПИНЗЕНИК.

Он также отметил, что ответственность за ситуацию в банках в первую очередь должны нести акционеры. «Средства, которые правительство потратит на рекапитализацию, должны идти на поддержку, на спасение банков, а не акционеров с тем, чтобы при последующей продаже пакета акций, принадлежащего государству, через два-три года, когда страна выйдет из кризиса, эти деньги должны будут вернуться, так как это деньги граждан Украины и должны будут вернуться в размерах даже больших, чем было потрачено на рекапитализацию» - отметил В.ПИНЗЕНИК.

По его словам, сегодня необходимо определить быструю процедуру ликвидации несистемных банков. «Банки которые не являются системными и которые не несут на себе риски системных метастазов для других банков или секторов экономики, должны ликвидироваться быстро», - добавил В.ПИНЗЕНИК. - «Банк не ликвидируют, когда уже ликвидировать нечего, банк ликвидируют (целесообразно ликвидировать – УНИАН) тогда, когда еще «живые» активы».

Кроме того, он считает целесообразным упростить процедуру слияния и поглощения банков, провести добровольную реструктуризацию обязательств по кредитам, а также ввести заявительный принцип изменений в уставный капитал банков, акционерами которых являются другие банки, банковские группы и другие структуры, которые уже прошли все необходимые проверки контролирующих органов.

По мнению В.ПИНЗЕНИКА, сегодня для восстановления доверия населения к банкам необходимо отменить ограничение на снятие депозитов, по мере рекапитализации банков, в том числе, возможно, по отдельным банками или группам банков.