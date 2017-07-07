Вкладчикам банка "Финансы и Кредит" возобновят выплаты в начале августа

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает в начале августа продолжить выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого банка «Финансы и Кредит», очередной этап которых проводился с 22 мая до 4 июля включительно.

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Как сообщается на сайте Фонда, в связи с предстоящим продлением срока выплат по общему реестру вкладчиков подавать индивидуальные обращения для получения возмещения не требуется.

Также сообщается, что о точной дате возобновления выплат и перечне банков-агентов Фонд сообщит дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Финансы и Кредит» (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.