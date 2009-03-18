НБУ готовит к рекапитализации три банка

Национальный банк Украины готовит три коммерческих банка к рекапитализации при участии государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Украины Константин РАЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в их числе «Укрпромбанк» и банк «Надра». Эти банки входят в группу крупнейших банков Украины, в них введена временная администрация - с 20 января и 10 февраля соответственно.

По словам временного администратора банка «Надра» Валентины ЖУКОВСКОЙ, для возобновления нормальной работы этого финансового учреждения в его капитал необходимо «влить» около 5 млрд. гривен.

Временный администратор «Укрпромбанка» Александр МАЙДАНЮК заявил, что, по расчетам, в случае оптимистического сценария банку потребуется рекапитализация на 3,5 млрд. гривен, по пессимистическому – 7 млрд. гривен. «Правда находится где-то посредине, и оценочная потребность в капитализации банка будет на уровне 5 млрд. гривен», - сказал А.МАЙДАНЮК.

По словам К.РАЕВСКОГО, еще один банк, который может быть рекапитализирован при участии государства, – это «Родовид Банк», акционеры которого еще 26 февраля приняли решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция.

Директор департамента отметил, что необходимые документы сейчас находятся в процессе подготовки и будут переданы в правительство в конце марта.

Как сообщал УНИАН, на сегодня участие государства в своем капитале инициировали также банк «Финансы и кредит» и ОАО «Укргазбанк».

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков Украины Кабинет министров Украины будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, что ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.