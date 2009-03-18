Межбанк: доллар продолжил рост

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1550/8,2850, к 11:00 спрэд сузился до 8,2100/8,2800, а к 12:00 цены выросли до 8,2400/8,3050. К закрытию ценовые уровни достигли текущего максимума – 8,3600/8,4250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2350/0,2400, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2360/0,2400, а к 12:00 поднялись до 0,2385/0,2415. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2405/0,2430. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,4900 (-0,0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3015/17, а к 14:30 выросли до 1,3069/1,3071. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6075/10,7910, к 11:00 цены установились на значениях 10,6635/10,7685, а к 12:00 ушли вверх – 10,7290/10,8275. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,9195/11,0185.