Продан предлагает вернуть долги по переплатам за счет средств от спецконфискации

Государственная фискальная служба вместе с министерством финансов Украины прорабатывает механизм возврата переплат, а также долга по возмещению НДС, сформированного с 2010 года, за счет средств от спецконфискации. Об этом в интервью “Украинским новостям” сообщил и. о. руководителя ГФС Мирослав Продан.

В то же время Мирослав Продан не исключает, что первоисточником сокращение переплат будут положительные начисления. “Условно говоря, поступления в бюджет не идут, они "съедаются" переплатой в предыдущих периодах, идет взаимозачет. Поэтому все же логично было бы разово вернуть эти средства, и тогда при декларировании налога на прибыль мы бы получили существенное увеличение поступлений, реальных поступлений”, – подчеркнул глава ГФС.

По данным Мирослава Продана, по состоянию на 1 июня 2017 года сумма долга государства за переплаты перед предприятиями составила 17,3 млрд грн. “Около 12 млрд грн приходится на более 200 крупных плательщиков. Еще свыше 4,5 млрд грн – это обязательства перед около 12 тыс плательщиков. Если единовременно выделить эти 4 млрд грн, то проблема фактически будет снята, как массовая”, - заявил Мирослав Продан. При этом он отметил, что “действующим бюджетным планом не предусмотрено отдельного ресурса для возврата излишне уплаченных платежей по прибыли”.

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Отвечая на вопрос о перевыполнении индикативов министерства финансов по доходам, и.о. руководителя подчеркнул, что в январе-июне поступления в общий фонд государственного бюджета составили 300,4 млрд. грн, что дало плюс к индикативу более 21 млрд грн.

«По таможенным платежам более 138 млрд грн перечислено за первые шесть месяцев. Это плюс к прошлому году 33,7 млрд грн. Среднедневные поступления по таможне ежемесячно увеличиваются. Нам говорят, что это девальвация дала результат. Мы сели, пересчитали. Средний курс с начала этого года составил 26,9 грн, за аналогичный период 2016 года – 25,6 грн. То есть рост составил 5%. В долларовом эквиваленте рост поступлений составляет 26%. Да, есть и увеличение объемов импорта и цен на нефть, и отмена льгот по налогообложению природного газа для НАК "Нафтогаз-Украины". Но мы просчитали, если бы льгота по НДС в НАКу оставалась, то перевыполнение все равно бы имели плюс 26 млрд грн», - отметил Мирослав Продан.

Напомним, ранее и. о. председателя ГФС Мирослав Продан заявил об информационной атаке на его ведомство, которое спровоцировало перекрытие теневых схем в сфере возмещения налога на добавленную стоимость.