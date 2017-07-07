Послы G7 призвали Верховную Раду принять пенсионную реформу

Послы стран «Большой семерки», а именно США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады, призвали Верховную Раду Украины принять предложенную правительством пенсионную реформу до конца следующей пленарной недели, то есть до 15 июля.

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Об этом идет речь в соответствующем заявлении, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы, послы «Большой семерки», хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе. Пенсионная реформа является одним из самых серьезных вызовов для любого правительства, и мы хотели бы отметить политическое мужество и дальновидность, с которыми руководство Украины воплощает давно назревшую реформу», - говорится в заявлении.

При этом послы отмечают, что на сегодняшний день пенсионеры составляют более четверти населения Украины, а средний размер пенсий чрезвычайно низок. В то же время, расходы на пенсии в Украине (11% ВВП) являются одними из самых высоких в Европе.

По мнению представителей стран G7, такое несоответствие свидетельствует о необходимости обеспечить социальный договор между государством и его гражданами, а также быстро принять пенсионную реформу, которая повышает справедливость, предсказуемость и устойчивость системы.

«Мы считаем, что предложенная правительством пенсионная реформа, разработанная в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, соответствует этим целям. Законопроект предусматривает прозрачную и справедливую формулу начисления пенсий, которая теснее связывает пенсионные выплаты с пенсионными взносами и совершенствует соответствие пенсий. Реформа устанавливает гибкий пенсионный возраст, привязанный к продолжительности официального стажа работы лица, а также стимулирует участие в системе. Предложенная реформа будет способствовать также экономии бюджета путем совершенствования учета и стабильности Пенсионного фонда и государственного бюджета Украины в целом», - отмечают послы.

Как сообщал УНИАН, правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста и повышает пенсии 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн с октября текущего года, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.