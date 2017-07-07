Гривня торгуется на межбанке по 26,04 за доллар

В пятницу, 7 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,02/26,04 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6966/29,7168 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4307/0,4313 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0236 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 324 сделки на сумму 179,1 миллиона долларов.