Гройсман хочет начать новую программу сотрудничества с МВФ после завершения текущей

Украина может начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом после выполнения действующей, согласно которой страна в случае выполнения плана реформ должна суммарно получить 17,5 млрд долл. кредитных средств до 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсман.

«У нас есть программа, которую должны выполнить и завершить. Возможно, будет необходимость в новой программе, и я хотел бы начать - после завершения этой - новую программу сотрудничества. Это важно. Это как создавать новую программу действий - с новыми планами и вызовами. Я за новое движение», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля 2017 года завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк 5 апреля получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

В рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную – до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.

По словам Гройсмана, МВФ отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 млрд долл. из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.