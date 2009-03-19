ФРС США выкупит казначейские облигации

ФРС США выкупит долгосрочные казначейские облигации на 300 млрд. долл., сообщает k2kapital.

Такое решение было объявлено по результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

Кроме этого, Федеральная резервная система США расширит программы кредитования еще на 750 млрд. долл. с целью снижения процентных ставок по ипотеке.

Как и ожидали аналитики, ФРС не изменила целевой диапазон ключевой процентной ставки, оставив ее на уровне 0%-0,25%.

ФРС также оставила ставку дисконтирования без изменения на уровне 0,5%.