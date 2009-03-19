Цена на золото в мире упала

Цена на золото упала по итогам регулярных торгов, но затем наметился стабильный рост в ходе электронных торгов после того, как ФРС объявила о планах покупки долгосрочных казначейских облигаций, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 3% до 889,10 долл. за тройскую унцию. После объявления решения ФРС фьючерсы взлетели в цене на 35,90 долл., или на 4,1%, до 925 долл. за унцию.

Планы ФРС вызвали рост стоимости и других металлов. Майский контракт на поставку серебра подорожал на 5,5% до 12,595 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины вырос на 1,2% до 1054,90 долл. за унцию. Июньский контракт на поставку палладия прибавил 1,2% до 197,05 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди выросли на 1,7% до 1,7455 долл. за фунт.