Евро в мире падает по отношению к иене

Курс единой европейской валюты падает по отношению к иене на фоне ожиданий того, что Европейский центробанк может и дальше понижать учетную ставку в рамках мер по борьбе с рецессией экономики региона, сообщает k2kapital..

Евро также падает по отношению к доллару на фоне ожиданий того, что ЕЦБ может снизить размер процентов по займам с рекордно низкого уровня в 1,5%. Выступление представителей ЕЦБ ожидается завтра.

За один евро сегодня предлагают 1,3455 долл., а не 1,3474 долл. как вчера вечером на торговой сессии в Нью-Йорке. Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 129,22 иены. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,97 иены за доллар против 96,22 иены за доллар накануне.