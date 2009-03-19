ЕС согласует план борьбы с кризисом

Лидеры стран-членов Европейского союза собираются в четверг в Брюсселе, чтобы договориться об общей стратегии в борьбе с экономическим кризисом, сообщает Би-би-си.

Встреча призвана стать своего рода предисловием к лондонскому саммиту "Большой двадцатки" в апреле.

Однако страны ЕС возражают против призывов США увеличить расходы на оживление экономики.

На фоне резкого спада производства и растущей на всем континенте безработицы лидеры стран Евросоюза, похоже, не торопятся сжигать еще больше общественных денег в топке кризиса.

Они предпочитают сконцентрироваться на реализации существующих планов оживления экономики, которые обойдутся в 500 миллиардов долларов, нежели объявлять новые, на чем настаивает Вашингтон.

В совместном письме Германия и Франция дали понять, что Европа и так принимает достаточные меры, и главным приоритетом саммита "двадцатки" должно стать, создание новой глобальной финансовой системы, лучше регулируемой и способной распознать исходные причины худшего кризиса на памяти поколения.

Европейские лидеры хотят предложить сумму, в два раза превышающую ту, что выделит для помощи проблемным странам Международный валютный фонд.

Они также готовы поддержать миллиардами долларов специальный фонд ЕС, предназначенный для помощи странам Восточной Европы, из которого уже получили средства Венгрия и Латвия.

Деньги для "Набукко"

Между тем, в ЕС разгорелся спор, на первый взгляд, по мелкому вопросу.

Компании надеются к лету достичь соглашения с Баку и Ашхабадом.

Европейская комиссия планирует использовать 6,5 млрд. долларов неиспользованных сельскохозяйственных субсидий для создания новой энергетической инфраструктуры и интернет-сетей.

В частности, Германия выступает против использования части этих средств для проекта "Набукко", в рамках которого предусмотрено строительство газопровода из Средней Азии в Центральную Европу в обход России.

Проект поддерживают США и многие страны бывшего социалистического лагеря. Как сказал один возмущенный дипломат, если немцы действуют по указке России, то это скандал за гранью добра и зла.

Россия предлагает построить альтернативный газопровод Nord Stream (Северный поток) по дну Балтийского моря в Германию - в обход Украины, Польши и стран Балтии.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель призвала руководство ЕС поддержать два проекта - "Северный поток" и "Южный поток", которые должны обеспечить Европу российским газом.

Близкий к проекту "Набукко" чиновник сказал Би-би-си, что скандал оказался совсем некстати, поскольку компании, вовлеченные в проект, надеются к лету достичь соглашения о поставках газа из Азербайджана и Туркмении.

Проект постепенно продвигается вперед, сказал он, однако любой признак того, что Евросоюз не поддерживает "Набукко" в полной мере, вряд ли поможет его реализации.