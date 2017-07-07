Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2602,2967 (7 июля – 2606,0308)

100 EUR – 2969,7410 (7 июля – 2966,9661)

10 RUR – 4,3099 (7 июля – 4,3259)

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Как сообщал УНИАН, 7 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,03/26,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6996/29,7198 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0230 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 448 сделок на сумму 272,56 миллиона долларов.