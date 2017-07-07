В Украине ускорилась базовая инфляция

Базовая инфляция в Украине в июне 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, ускорилась до 6,8% с 6,5%, зафиксированных в мае-2017 к маю-2016.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, маем 2017 года, базовая инфляция в июне замедлилась до 0,2% с 0,3% в мае к апрелю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 4%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,6%, в годовом выражении- до 15,6%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 7,9%.