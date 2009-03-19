Ющенко: сотрудничество с МВФ - часть выхода Украины из кризиса

Обязательной частью преодоления кризиса является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Брюсселе.

Глава государства выразил надежду, что Верховная Рада примет все необходимые документы для возобновления сотрудничества с МВФ на этой неделе. Учтет все замечания МВФ и относительно разбалансированности бюджета в целом, и относительно Пенсионного фонда, и что касается других позиций.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день Украина имеет план действий по выводу страны из кризиса. Он отметил, что уже сегодня удалось урегулировать вопрос диспропорции торгового баланса и на сегодняшний день Украина имеет положительное сальдо.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина надеется возобновить сотрудничество с МВФ в ближайшие дни, после чего она будет сотрудничать с другими международными финансовыми учреждениями.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ также отметил важность возобновления сотрудничества с МВФ.

По его словам, это позволит улучшить инвестиционный климат в Украине, возобновить к ней доверие в целом. Также, сказал председатель Еврокомиссии, возобновление сотрудничества станет предпосылкой сотрудничества с другими финансовыми структурами.