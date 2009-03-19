Проблемные банки

"Дело" выяснило, что предпринимают временные администраторы проблемных банков для стабилизации их положения

«Надра»

Временный администратор банка Валентина Жуковская просит государство принять участие в рекапитализации банка «Надра». По ее словам, речь идет об увеличении капитала на 5 миллиардов гривен. Пока банк выплачивает проценты по депозитам с ограничением 100 гривен в день. Лимит по выплатам с зарплатных, пенсионных и социальных карт составляет 1000 гривен.

«Киев»

Временный администратор банка Анатолий Степаненко госпитализирован и прооперирован, об этом вчера сообщил директор департамента прекращения деятельности банков НБУ Константин Раевский. Временная администрация не закончила инвентаризацию, и пока не известна сумма, необходимая банку для возобновления нормальной работы. В настоящее время в кассах выплачивают только пенсии.

Укрпромбанк

Временный администратор банка Александр Майданюк сообщил, что банк подал заявление на участие государства в капитале и продолжает проводить переговоры с инвесторами. «Один инвестор за свои деньги провел международный аудит банка», — рассказал Александр Майданюк, однако пока покупать его не решился.

Банк поменял лимиты на снятие наличных с банкомата. Если раньше на всех карточках было установлено ограничение в 1000 гривен в день, то сейчас такую сумму могут снять только вкладчики. Пенсионеры могут рассчитывать на получение не более 500 гривен в день.

Родовид Банк

Вчера НБУ сменил временного администратора в Родовид Банке. Вместо Виктора Мироненко работой по санации банка займется Виктор Кравец, который является исполнительным директором НБУ по вопросам платежных систем. Смену временного администратора в НБУ связывают с конфликтом интересов — у господина Мироненко в Родовид Банке оказался депозит.

Банк просит государство принять участие в рекапитализации на сумму 2 миллиарда гривен. Банкоматы не работают, деньги с карточки можно снять только в банкоматах банков-партнеров. Суточный лимит такой операции — 100 гривен, на безналичные расчеты в торговых сетях лимит 1000 гривен.

Леся Войтицкая