ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Мировой банк советует доплатить» пишет о том, что вчера представители Мирового банка обсудили с первым вице-премьером Александром Турчиновым условия выдачи денег для рекапитализации украинских банков. Согласно рекомендациям МБ, текстом которых располагает издание, правительству необходимо увеличить активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. МБ предлагает два пути решения проблемы. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/103190/

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Также издание «Дело» в статье «Гривня изменила курс» пишет о том, что gосле трехнедельного роста национальная валюта опять начала обесцениваться. Основная причина начавшегося обесценивания гривни — влияние отложенного спроса на валюту. В материале подается экспертная оценка реалий валютного рынка.

http://delo.ua/news/103189/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Не все в норме» пишет о том, что спустя всего две недели после введения 13% надбавки к пошлине на товары некритического импорта эта норма была отменена Кабмином. Высокие пошлины сохранились лишь на легковые автомобили и холодильники. Это означает, что Всемирная торговая организация уже в мае сможет применить к Украине санкции за торговые ограничения. Эксперты комментируют ситуацию.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1140454

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Миноритарии пошли на иск» пишет о том, что крупнейшая нефтяная компания "Укртатнафта", владеющая Кременчугским НПЗ, обостряет корпоративный конфликт со своими акционерами. Вчера стало известно, что Хозсуд Полтавской области признал незаконной покупку правительством Татарии 28,8% акций компании. По мнению члена комитета Верховной рады по ТЭК Сергея Пашинского, это создает возможность для выкупа их компанией "Корсан", подконтрольной группе "Приват". Эксперты оценивают ситуацию.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1140466

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«Газета по-киевски» в статье «А зарплату будете получать в луковицах!» пишет о том, что беларусские заводы затарены непроданной продукцией, рабочих отправляют за свой счет в отпуска и даже платят зарплату луком и консервами. Издание подает хронику событий.

http://mycityua.com/articles/world/2009/03/19/090140.html

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«Экономические известия» подают материал «Дюжина правительства», в котором отмечают, что Кабмин намерен рекапитализировать только крупные и крупнейшие банки с украинским капиталом. Издание подает комментарии участников совещания по этому вопросу.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177934

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Также издание «Экономические известия» публикуют статью «Сети АЗС концентрируются», в которой пишут о том, что финансово-экономический кризис стал новым стимулом процесса консолидации отечественного автозаправочного рынка. Эксперты ожидают, что кредитная нагрузка и упавшие прокачки заправщиков приведут к волне поглощений, которая настигнет не простаивающих сухими «одиночек», а сети, насчитывающие более десятка АЗС.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4177930

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Зюзин дал сдачи», пишет о том, что в России борьба бизнесменов и банкиров обостряется. BNP Paribas заблокировал на счетах «Мечела» около 60 млн. долл., хотя компания платит по кредитам. В ответ «Мечел» подал на банк иск в суд Женевы, обвиняя его в незаконном использовании средств. Издание подает хронику событий.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/19/186965

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Издание «Известия» подает статью «Воронин увез из Москвы 50 тысяч тонн мазута», в которой пишет о том, что в подмосковной Барвихе Президент РФ Дмитрий Медведев встретился в среду со своим молдавским коллегой Владимиром Ворониным и руководителем Приднестровья Игорем Смирновым. Этих трехсторонних консультаций - а в таком составе лидеры встречались впервые - ждали давно. Как итог - совместное заявление, сохраняющее статус-кво, но не предлагающее новых способов решения "замороженного" приднестровского конфликта. Тем не менее, из Москвы Воронин вернется не с пустыми руками.

http://www.izvestia.ru/politic/article3126456/

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Также издание «Известия» подают материал «А рубль-то, похоже, оклемался», в котором пишут о том, что рубль продолжает уверенно укрепляться. Ситуацию на валютном рынке России комментируют эксперты.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126445/

(УНИАН)