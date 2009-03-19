Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,3700/8,4850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2455/0,2505, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2815/11,4505. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стремительно выросли - 1,3486/88 (среда - 1,3015/17).

18 марта Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками 7,7000/7,9000.