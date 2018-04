США вольет в экономику 1,2 трлн. долл.

Федеральная резервная система США объявила о покупке госдолгов на сумму 1,2 триллионов долларов с тем, чтобы способствовать кредитным потокам и оживлению экономики, сообщает Би-би-си.

Представители ФРС говорят, что центробанк страны начнет покупку долгосрочных государственных долгов, одновременно активизируя приобретение облигаций по ипотечным займам.

ФРС выкупит государственных облигаций США на сумму 300 млрд. долларов. Новости о планах центробанка застали инвесторов врасплох и способствовали росту американских биржевых индексов.

Банк Англии уже начал скупку государственных долгов, влив тем самым в экономику дополнительные финансовые средства.

Как отмечают аналитики, предлагающиеся в Британии меры монетарного регулирования - достаточно рискованная экономическая стратегия. В случае, если политика увеличения денежной массы не будет проводиться достаточно активно, она может не оказать воздействия на банки и их готовность выдавать кредиты.

"Все возможные рычаги"

ФРС оставила без изменения базовую процентную ставку, сниженную в декабре до 0,25%, и пообещала применить "все возможные рычаги" для восстановления нормального ритма экономики.

Федеральная резервная система также выделит дополнительно 750 млрд. долларов на покупку облигаций ипотечных займов, доведя таким образом общую сумму до 1,25 трлн. долларов.

Представители ФРС говорят, что возможна дополнительная покупка облигаций на 100 млрд. долларов спонсируемых правительством структур, таких, например, как ипотечный банк Freddie Mac.

"Это довольно решительный шаг", - прокомментировал заявление ФРС Джеймс Кэрон из банка Morgan Stanley в Нью-Йорке.

Индекс Dow Jones подвысился на 1,64%

Dow Jones industrial average was up 120.98 points, or 1.64%, at 7,516.68 in early afternoon trade in New York. However, the announcement hurt the dollar, which hit a two-month low against the euro on fears that the measures would undermine the currency.