На межбанке 18 марта было продано 405 млн. долл.

Вчера, 18 марта, объем торгов на украинском межбанке (в эквиваленте) составил 404,965 млн. долл.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, объем торгов по доллару составил 223,057 млн. долл., средневзвешенный курс сформировался на уровне 7,9654 грн./долл.

По данным Нацбанка, объем торгов по евро составил 75,687 млн. евро при средневзвешенном курсе 10,6691 грн./евро, по английскому фунту – 15,679 млн. фунтов при средневзвешенном курсе 11,3463 грн./фунт, по российскому рублю – 967,066 млн. рублей при средневзвешенном курсе 2,36 грн. за 10 российских рублей.

Национальный банк Украины вчера осуществлял интервенции на межбанке. Накануне он заявил, что готов покупать доллары по 7,7 грн./долл., продавать – по 7,9 грн./долл. В сообщении пресс-службы не уточняется объем интервенции Нацбанка.

При этом, по информации дилеров, вчерашние котировки были в пределах 8,21-8,42 гривен за 1 доллар США.

16 марта объем торгов на украинском межбанке (в эквиваленте) составил 337,158 млн. долл. Средневзвешенный курс доллара сформировался на уровне 7,9479 грн./долл. НБУ выходил с интервенциями на межбанк.