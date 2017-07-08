Евросоюз и Канада договорились о дате начала предварительной реализации соглашения о ЗСТ

Евросоюз и Канада договорились начать предварительную реализацию соглашения о зоне свободной торговле (CETA) с 21 сентября. Об этом заявили президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

Читайте такжеЗона свободной торговли между Украиной и Канадой начнет работать 1 августа«Встреча на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге подтвердила нашу приверженность правилам международной торговой системы, мы договорились установить дату 21 сентября 2017 года, чтобы начать временное применение соглашения, и чтобы до этой даты были осуществлены все необходимые меры», - сказали Юнкер и Трюдо.

Соглашение о ЗСТ между ЕС та Канадой было подписано в октябре 2016 года.