США объявили о предоставлении четырем странам более полумиллиарда долларов помощи

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении помощи на сумму более 630 миллионов долларов четырем странам – Йемену, Сомали, Южному Судану и Нигерии. Решение об этом было объявлено после участия президента Дональда Трампа в саммите «Группы двадцати» в немецком Гамбурге, как сообщает "Радио свобода".

Хотя Соединенные Штаты являются крупнейшим гуманитарным донором в мире, предложенные Трампом сокращение иностранной помощи – более 30 процентов – вызвали обеспокоенность среди лидеров стран.

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Общая гуманитарная помощь США четырем странам, где, по оценкам ООН, более 30 миллионов человек нуждаются в срочной продовольственной помощи, на данный момент составляет более 1,8 миллиарда долларов в этом финансовом году, говорится в заявлении Агентства США по международному развитию.

Десятки миллионов людей в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии сталкиваются с голодом в условиях конфликтов.