Межбанк: к 12:00 доллар вырос еще

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3700/8,4850, к 12:00 спрэд сузился до 8,4350/8,4700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2455/0,2505, к 12:00 цены поднялись - 0,2490/0,2515. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 33,7665 (-0,7235).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3486/88, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2815/11,4505, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,3560/11,4170.