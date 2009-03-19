Снижение вдвое зарплат депутатов сэкономит 31 млн. грн.

Председатель подкомитета по вопросам обеспечения деятельности парламента Василий КРАВЧУК заявляет, что благодаря уменьшению вдвое зарплат народных депутатов будет сэкономлено 31 млн. грн. бюджетных средств.

Об этом В.КРАВЧУК сказал в интервью газете «Дело» (№ 42 от 19 марта).

В.КРАВЧУК сообщил, что скоро будут пересматривать смету Верховной Рады. Он считает, что благодаря уменьшению вдвое зарплат депутатов будет сэкономлено 31 млн. грн.

Кроме того, по его словам, в связи с принятием изменений в закон о статусе народного депутата парламент сэкономит около 150-170 млн. грн.

«Но не стоит забывать, что мы должны все же найти деньги на самое основное — гостиницу, услуги ЖКХ и т.д. Планируется, что мы упраздним льготы по прохождению через зал официальных делегаций в аэропорту «Борисполь» и оставим его для тех, кто действительно будет лететь по делам государственной важности», - сказал он.

«Соответственно, с этими изменениями мы будем пересматривать и бюджет парламента. Кроме того, не исключено, что в мае мы будем пересматривать государственный бюджет»,- добавил глава подкомитета.

В.КРАВЧУК надеется, что удастся выделить деньги на повышение оплаты труда рядовым сотрудникам аппарата, на покупку горюче-смазочных материалов для автобазы.

Он также отметил, что смета трат парламента в 2009 году на 300 млн. грн. меньше, чем смета 2008 года. «Мы приняли ее с дефицитом 118 миллионов. Из них, в частности, 7 миллионов не хватает на проживание депутатов в гостинице. То есть на текущий год не предусмотрено на проживание ни одной копейки», - сказал В.КРАВЧУК, добавив, что в итоге 115 депутатов живут в гостинице в кредит. По его мнению, эту сумму могли выдать депутатам в качестве компенсации, с тем чтобы они купили себе по однокомнатной квартире. В.КРАВЧУК сообщил, что три года назад за счет парламента было построено 17 квартир на улице Срибнокильской, которые до сих пор не распределены.

В.КРАВЧУК также сообщил об упразднении статьи расходов на стипендии и премии Верховной Рады. «Премий и стипендий ученым, студентам, на которые требовалось около 5 миллионов, теперь не будет. Ведь стипендии — это популистская статья расходов. Кроме того, почти половина от этой суммы в этом году не была выделена на страхование жизни и здоровья самого нардепа», - сказал он.

По словам В.КРАВЧУКА, на бесплатный проезд депутатов в округа не хватает около 6 млн. грн. «На одном из заседаний комитета мы приняли решение, что парламентарий может осуществлять не более 4 поездок в год в свой избирательный округ. А если, например, мой избирательный округ находится в Изяславском районе Хмельницкой области, а ко мне обращаются избиратели из других областей, что, я к ним не поеду помочь?», - отметил он.

Кроме того, В.КРАВЧУК сообщил, что 1,5 млн. грн., которые требовались для командировок депутатов за границу, не учтены в смете.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада приняла постановление «О мерах по упорядочению отдельных расходов государственного бюджета Украины», которым вдвое уменьшила зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высокопоставленным должностным лицам.