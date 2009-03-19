Дефицит платежного баланса Украины - 1,8 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе составил 1,8 млрд. долл., при этом, положительное сальдо текущего счета составило 0,467 млрд. долл., отток средств по финансовому счету 2,3 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сате Национально банка Украины (НБУ).

Существенное сжатие как внешнего, так и внутреннего спроса и соответствующее снижение цен на мировых товарных рынках обусловили резкое сокращение объемов внешнеторгового оборота (на 38,8% по сравнению с январем и на 43,7% против декабря 2008 года) к началу 2006 года.

В январе 2009 года состоялось падение экспортных поставок на 39,8% сравнительно с декабрем 2008 года до 2,5 млрд. дол. США. При этом падение наблюдалось почти по всем товарным группам.

Заострение кризисных явлений в экономике Украины, падение обменного курса гривни

ограничение доступа к финансовым ресурсам, значительное снижение внутреннего совокупного спроса в Украине, а также низкие объемы импорта газа в январе 2009 года привели к сокращению объемов импорта в 2 раза сравнительно с январем и декабрем 2008 года до 2,3 млрд. дол.

Объемы поступлений прямых иностранных инвестиций в Украину за января 2009 года оцениваются в 259 млн. дол., что почти в 3 разы меньше, чем в соответствующем месяце 2008 года (757 млн. дол. США) но в 3,5 раза меньше, чем среднемесячный объем в 2008 году. Больше всего сократились иностранные инвестиции в банковский сектор, доля которых в январе 2009 года составляла лишь 23,4% (сравнительно с 42,7% в среднем за 2008 год). Чистый приток прямых иностранных инвестиций в отчетном периоде составил лишь 180 млн. дол. США.

Январь 2009 года стал первым месяцем за последние три года, когда привлечения частного сектора по долгосрочным негарантированным кредитам и еврооблигациям были меньше, чем объемы выплат по ним - отрицательное сальдо по этой статье составило 434

млн. дол. (коэффициент покрытия новыми привлечениями платежей по долгосрочным кредитам и еврооблигациям составил 53,7%).

Сокращение объемов внешних поступлений при осуществлении значительных выплат по

ранее привлеченным ресурсам способствовало снижению объемов частного внешнего

долга. В январе 2009 года он сократился на 1,5 млрд. дол. США (или на 1,6%) и состоянием на 1 февраля 2009 года оценивается в 87.7 млрд. дол. Более всего сократился долг банковской системы - на 1,3 млрд. дол. (или на 3,2%) и состоянием на 1 февраля 2009 года его объемы оценены в 38,4 млрд. дол. В структуре задолженности банковской системы сократилась доля краткосрочной задолженности на 1 п.п. до 22.6%, а ее объемы состоянием на 1 февраля 2009 год оцениваются в 8.7 млрд. дол.

В январе 2009 года отрицательное сводное сальдо платежного баланса в размере 1,8 млрд. дол. США было профинансировано за счет резервных активов, объем которых состоянием на 1 февраля 2009 года составил 28,8 млрд. дол., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,7 месяцев будущего периода.