Ющенко: без МВФ Украина не получит кредитов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украина не получит кредитов на модернизацию газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Брюсселе после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Без сотрудничества с МВФ мы не получим этот ресурс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что сейчас Украина и ЕС завершили переговоры по финальному документу конференции доноров для украинской газотранспортной системы, которая состоится 23 марта.

По словам украинского Президента, этот документ будет иметь политический характер и, в частности, будет давать ответ на вопрос, как реформировать украинский газовый рынок в соответствии с европейскими стандартами, а также как интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский энергетический рынок.

В.ЮЩЕНКО отметил, что мастер-план реконструкции украинской ГТС состоит из прибыльной и неприбыльной части. При этом на прибыльную часть, по его словам, Украина рассчитывает получить кредиты, в том числе от европейских и мировых финансовых институтов.

Что касается неприбыльной части, то, по словам Президента, сейчас обсуждается форма ее финансирования. «Уверен, что мы найдем по обеим частям общую позицию», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в ходе конференции доноров для модернизации украинской ГТС предусматривается собрать 2,5 млрд. евро.