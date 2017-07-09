Госсекретарь США похвалил Украину за прогресс во внедрении реформ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявляет, что удовлетворен прогрессом Украины во внедрении реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Он сообщил, что во время переговоров с Порошенко состоялся полезный обмен мнениями относительно экономических реформ в Украине.

"Я хочу признать чрезвычайный прогресс, достигнутый украинским правительством в реформе в течение последних трех лет, и это также очевидно в экономических реформах, что, по моему мнению, довольно вдохновляюще", - заявил Тиллерсон.

"Я знаю, что еще предстоит многое сделать, и я знаю, что вы настроены продолжать эти реформы, чтобы укрепить украинскую безопасность, а также экономические показатели", - сказал Тиллерсон.

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Кроме того Тиллерсон заявляет, что убежден в приверженности Украины выполнять требования Международного валютного фонда в процессе осуществления реформ.

"Я знаю, что Украина настроена выполнять свои обязательства перед МВФ, включая пенсионную реформу, земельную реформу, приватизацию государственных предприятий и улучшить корпоративное управление", - заявил Тиллерсон.

"И мы подробно поговорили о необходимых шагах, чтобы сделать Украину очень привлекательной страной для прямых иностранных инвестиций. И я знаю, что вы настроены улучшить эту ситуацию", - сказал он.