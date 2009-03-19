Украинский ОТП Банк получил 50 млн. долл. кредита

Украинский ОТП Банк получил от материнской структуры - венгерского OTP Bank субординированный кредит в 50 млн. долл. сроком на 7 лет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Он (субординированный кредит - УНИАН) еще не зарегистрирован, мы ждем его регистрации», - сказала УНИАН сотрудник пресс-службы банка.

Согласно предоставленной информации, данный займ предоставлен в соответствии с планом капитализации банка на 2009 год, согласованным OTP Bank и Национальным банком Украины.

Справка УНИАН. ЗАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 33,717 млрд. грн., обязательства – 31,231 млрд. грн., собственный капитал – 2,486 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. 68,195 млн. грн.

В 2008 году банк получил чистую прибыль в 76,595 млн. грн.

На 1 января 2009 года венгерский «OTP Bank» владеет 100% ЗАО «ОТП Банк».