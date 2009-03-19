Непринятие мер по зарплатному долгу приведет к соцпотрясениям

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО считает, что непринятие мер по возвращению гражданам долгов по зарплатам может привести к социальным потрясениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, на которой рассматривалось состояние соблюдения законодательства об оплате труда.

«Задолженность по зарплате приобретает угрожающие масштабы… Не принять соответствующие меры – государство может оказаться на пороге социальных потрясений», - сказал генпрокурор.

В свою очередь, выступая на заседании коллегии, заместитель генпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА проинформировала, что на сегодня, по данным Государственного комитета статистики Украины, общая сумма долга по зарплате достигает 1 млрд. 525 млн. грн.

В то же время она отметила, что общий долг предприятий и учреждений всех форм собственности в Пенсионный фонд составляет 2,4 млрд. грн., что, по ее убеждению, «может угрожать существованию всей пенсионной системы».

Т.КОРНЯКОВА отметила, что руководители предприятий нередко преднамеренно не выплачивают работникам заработную плату, хотя средства на счетах учреждений, которые они возглавляют, есть, а пользуются ими по своему усмотрению.

По ее словам, в последнее время по вопросам невыплаты зарплаты в органы прокуратуры с исками обратились 10 тыс. граждан.