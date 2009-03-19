Госпитализирован и.о. министра финансов
14:10, 19 марта 2009Финансы
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Что происходит в Минфине?
Госпитализирован исполняющий обязанности министр финансов Игорь УМАНСКИЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
ВР рассматривала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о налогообложении услуг по международным перевозкам)», который должен был представлять И.УМАНСКИЙ.
Однако В.ЛИТВИН сообщил, что «только что И.УМАНСКИЙ попал в больницу».
На реплики из зала, мол, что происходит в Министерстве финансов, В.ЛИТВИН пошутил: «Ну такое министерство».
При этом спикер не уточнил, когда И.УМАНСКИЙ попал в больницу и по какой причине.
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