Госпитализирован и.о. министра финансов

Госпитализирован исполняющий обязанности министр финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

ВР рассматривала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о налогообложении услуг по международным перевозкам)», который должен был представлять И.УМАНСКИЙ.

Однако В.ЛИТВИН сообщил, что «только что И.УМАНСКИЙ попал в больницу».

На реплики из зала, мол, что происходит в Министерстве финансов, В.ЛИТВИН пошутил: «Ну такое министерство».

При этом спикер не уточнил, когда И.УМАНСКИЙ попал в больницу и по какой причине.