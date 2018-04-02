Заемщик, не бойся – банки пошли на уступки

Сегодня основная проблема заемщика – как погасить кредит с наименьшими потерями. А при этом во всю штормит курсовая ситуация. То падение, то подъем доллара идет параллельно с прыжками кредитных процентов и нововведениями регулятора, за которыми едва успеваешь. А тут еще кризис грохнул по самому больному – сокращения, задолженности, «отпуска». Каждая пятая украинская семья знает на деле, что такое безработица...

Банки идут навстречу...

Спасать ситуацию кинулся Нацбанк, правда, со значительным опозданием. Он принял решение проводить спецаукционы в помощь валютным заемщикам. Причем НБУ таким образом намерен убить сразу двух зайцев - ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту и снизить риски непогашения кредитов. Заемщикам доллар и евро должны продаваться по курсу, не выше аукционного плюс 0,2% от суммы покупки в счет уплаты пенсионного сбора. Вроде бы выход найден. Можно идти в банк и брать по «выгодному» курсу тугрики и погашать злополучный кредит. Но не тут-то было.

Эксперты считают, что объем продаж инвалюты под погашение кредитов населения не является достаточным. Кроме того, по словам главы департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрия БЕЛИНСКОГО , «процедура продажи валюты населению не проработана, плюс наличие большой доли проблемных кредитов, под погашение которых заемщики не готовы покупать валюту даже по льготному курсу». А банки, которых один за другим «накрывают» временные администрации, кураторы, рекапитализаторы, сейчас заинтересованы вернуть хоть часть долга. И выход напрашивается один – спасая клиента, спасаешь себя…

Потому-то банки сейчас начали проявлять гибкость в подходах к решению проблем заемщиков, а значит и своих.собственных. Шаги и шажки навстречу бывают разные.

«Если не можете внести ежемесячный платеж на текущей неделе, но можете на следующей, что ж, можем пересмотреть сроки погашения кредита», - такие разговоры сегодня любезно ведут банки с клиентами. Правда, под критерии большинства «программ лояльности» попадают только исправные плательщики. Но все же, факт «человекопонимания» в украинском финсекторе присутствует.

В рамках программы реструктуризации долгов по кредитам для физических лиц «ОТП Банк» отменил пеню и все штрафные санкции, начисляемые на просроченную задолженность, если до 30 апреля т.г. заемщики погасят просроченную задолженность в полном объеме. Кроме того, в банке обещают, что изменение условий погашения кредита в рамках реструктуризации не повлияет негативно на кредитную историю клиента. Как отмечают в банке, «на предложение уже откликнулись клиенты с уровнем просрочки более 90 и даже 120 дней».

Еще один вариант выживания - заинтересовать клиента возможностью досрочно погасить кредит. И тут фантазия банков на грани щедрости. Например, замануха Приватбанка. Клиенту, надумавшемуся заплатить по кредиту быстрее срока, предлагается приобрести доллары по льготному курсу - 6,99 грн./долл. Т.е. даже ниже, если бы валюта приобреталась в привязке к валютным аукционам НБУ по спецкурсу.

Небольшие региональные банки от «монстров» не отстают. Так, в банке «Львов» (г.Львов) для клиентов с идентичной идеей «спустят» процентную ставку на 2% (!).

В основном, «программы лояльности» в банках схожи. Это - изменение графиков погашения кредитов, переход из классической системы на аннуитетную, уменьшение ежемесячных платежей с их пролонгацией. При этом стоит отметить, что размер банка не влияет на его возможности.

Межрегиональный «Плюс Банк» (г.Ивано-Франковск) также принимает участие в целевых валютных аукционах Нацбанка и разрабатывает программы упрощения погашения кредитов для физлиц. Это несколько схем реструктуризации долга, которые, однако, можно объединять. Например, клиенты с автокредитом могут одновременно перевести кредит с иностранной валюты на гривню и получить кредитные каникулы.

В «Эрсте Банке» можно перезаключить кредитный договор на другого платежеспособного заемщика.

Временное снижение процентной ставки клиенты могут получить в банке «Финансы и Кредит» , подтвердив свою неплатежеспособность.

Не забыли банки и про депозиты - на сегодня один из немногих вариантов привлечь средства частных и корпоративных клиентов. Инициатив достаточно.

Одни банки разыгрывают среди вкладчиков автомобили, другие - обещают небывалые проценты по ставкам… Например, в «Эрсте Банке» намерены сформировать базу стабильных клиентов, именно с ними собираются выживать. Такие заемщики «понимают», что в условиях кризиса размер процентов по ставкам сопоставим с величиной риска невозврата денег.

«УкрСиббанк» предлагает клиентам вкладывать деньги по специальной программе, на которую не распространяется действие моратория НБУ. То есть, клиент вкладывает деньги и подсчитывает проценты, которые, между тем, увеличиваются в зависимости от срока, во время которого он не снимает средства. Ставка может максимально увеличиться на 7%.

Банки теряют, но помогают...

В общем, как говорится, сегодня не идут навстречу народу только те банки, которые не хотят ничего делать.

Но, идя на компромиссы, банки все же несут потери и потери эти сознательные, в надежде, что со временем они плавно преобразятся в позитив для финучреждения. «Это бухгалтерский подход – была насчитана, например, по кредиту, одна сумма, а теперь получается другая. Но лучше уж получить часть сумм, чем ничего», - отмечает экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. Он также подчеркивает, что банки не заинтересованы в изъятии залогового имущества, поскольку его продажа не покрывает убытки. По его словам, сейчас на рынке финансовых услуг идет оптимизация убытков. Вместе с тем, в последние месяцы не прекращается отток депозитных средств, которые снимают как физические, так и юридические лица. «Поэтому банки заинтересованы снизить свой кредитный портфель», - отмечает эксперт.

Вот и выходит, что на финансовом рынке замученные в равной степени кризисом банки и заемщики начинают перемирие. Причем у первых оно проходит по лозунгом - «Простить все долги не получится, но постараемся разойтись мирно!». Пусть шаги в этом направлении и незначительные, но можно утвердительно сказать, что украинские финансисты перешли на более высокий уровень обслуживания. У этого треклятого кризиса постоянно открываются новые положительные стороны. Может он все же научит нашу сферу услуг, в принципе, под которую попадают и банки, уважать клиента и заботиться о нем. Ведь выживать не в одиночку проще. И, как выяснилось, еще одна сторона медали - пытаясь выкарабкаться из долговой ямы, причем это удастся только рука об руку с клиентом, банки прогрессируют…

Юлия Главацкая (УНИАН)