Банк ”Надра” отменил собрание акционеров

Банк "Надра" отменил запланированное на 27 марта собрание акционеров, в повестке дня которого был вопрос об увеличении уставного капитала.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

"…Полномочия общего собрания акционеров перешли к временному администратору ОАО КБ "Надра". В связи с этим внеочередное собрание акционеров, которое было назначено на 27 марта 2009 года, проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на собрании 27 марта акционеры банка "Надра" планировали рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала на 1,4 млрд. грн. - до 1,790 млрд. грн.

Ранее заявлялось о том, что совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ может войти в состав акционеров банка «Надра», выкупив допэмиссию акций этого финансово-кредитного учреждения.

Пресс-служба банка 18 марта обнародовала сообщение, в котором указывалось, что временный администратор «Надры» Валентина ЖУКОВСКАЯ использовала исключительное право администратора без проведения собрания акционеров обратиться к Национальному банку Украины (НБУ) с ходатайством о капитализации банка за счет государственных средств. В НБУ также был передан план финансового оздоровления банка "Надра", который предусматривает участие государства в восстановлении его стабильной работы.

В этот же день на пресс-конференции В.ЖУКОВСКАЯ заявила, что объем средств, которые необходимо «влить» в банк для возобновления его нормальной работы, оценивается в 5 млрд. гривень.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация Нацбанка.