Банковский сектор: очередь на рекапитализацию растет...

Обзор аналитиков ING Bank Ukraine:

Число банков, желающих обратиться к государству в плане рекапитализации, растет с каждым днем. Банки спешат за помощью, так как опасаются, что государственных средств может не хватить для удовлетворения всех потребностей банковской системы.

Прошло всего лишь несколько недель после того, как «Родовид Банк» (20-й по объему активов по состоянию на 1-е января 2009 г.) был единственным банком, публично заявившим о своем намерении привлечь государство к участию в рекапитализации. Однако ситуация резко изменилась на этой неделе, когда почти десять банков заявили о том, что готовы рассматривать правительство как своего стратегического акционера.

Кому помогут?

Продолжающийся экономический спад, возросшие риски ликвидности, отток депозитов и других обязательств, растущая доля безнадежных кредитов и недостаточная поддержка со стороны акционеров (особенно в украинских банках) вынуждают банки более активно обращаться к государству за помощью в плане проведения рекапитализации.

НБУ 18 марта заявил о том, что будет рекомендовать правительству предоставить трем банкам («Надра Банк», «Родовид Банк» и «Укрпромбанк») средства для проведения рекапитализации, при этом три других банка - «Финансы и Кредит», «Укргазбанк» и «Имекс Банк» - заявили о том, что также намереваются обратиться за помощью. Оценочная сумма государственных средств для проведения рекапитализации банков, которые НБУ уже рекомендовал для получения дополнительного капитала, составляет от 10,5 млрд. грн. до 14 млрд. грн.

Временный администратор банка «Надра» Валентина Жуковская заявила, что «Надра» потребуется 5 млрд. грн. на проведение рекапитализации. Оценочный объем государственных вливаний в «Родовид Банк» составляет 2 млрд. грн. Дополнительные потребности в капитале «Укрпромбанка» колеблются между 3.5 млрд. грн. и 7 млрд. грн. Следующим шагом после того, как НБУ предоставил свои рекомендации, должно стать решение правительства о направлении необходимого финансирования из государственных источников.

Рекапитализация - на всех не хватит?..

По мнению экспертов ING Bank Ukraine, основной причиной внезапного обращения банков за проведением государственной рекапитализации является опасение, что имеющиеся для рекапитализации ресурсы весьма ограничены, так как парламент отменил 17 марта обязательство НБУ по выкупу государственных облигаций, выпущенных Министерством финансов, для целей рекапитализации. В действительности, бюджет на этот год предусматривает выделение 45 млрд. грн. для банковской рекапитализации, что в два раза больше, чем необходимая сумма для рекапитализации 17 крупнейших банков по результатам их диагностической проверки в конце 2008 г.

Кроме того, член правления НБУ Виктор Кравец сообщил, что общая сумма, необходимая для рекапитализации крупнейших банков, которые уже прошли диагностическую проверку (в т.ч. для второй группы банков), является значительно

ниже суммы, запланированной в государственном бюджете для этих целей. Тем не менее, эксперты не исключают, что правительство в настоящее время может переживать определенные трудности в предоставлении банкам даже того финансирования, за

которым они обращаются. Как отмечают эксперты, бюджетные средства для рекапитализации могут быть предоставлены посредством новых денежных вливаний, за счет средств стабилизационного фонда или путем выпуска государственных

облигаций, хотя все эти пути вызывают определенные опасения. С одной стороны, денежная эмиссия весьма ограничена в этом году, поскольку рост денежных агрегатов регулируется соглашением с МВФ. С другой стороны, согласно последнему заявлению Тимошенко, правительство собрало 2,8 млрд. грн. из запланированных на весь год 20 млрд. грн. в государственный стабилизационный фонд. Тем не менее, эксперты не считают, что банковская система получит какую-либо существенную сумму из

собранных средств, поскольку другие сектора (в т.ч. строительный и тяжелая промышленность) уже возлагают надежды на эти ресурсы.

Кроме того, размещение государственных облигаций в настоящее время на рынке не является реалистичным. Раньше НБУ был обязан покупать гособлигации и таким образом предоставлять Министерству финансов необходимое финансирование. Однако, поскольку парламент отменил данное требование, Минфин будет вынужден привлекать финансирование путем проведения аукционов по продаже облигаций, что, по мнению экспертов, может стать трудным проблемой в существующих условиях, так как украинский рынок облигаций испытывает недостаток интереса со стороны инвесторов.

Источники рекапитализации

Одним из возможных источников рекапитализации банков может быть помощь от международных финансовых организаций. Ранее ЕБРР заявлял о своем намерении предоставить 500 млн. евро для проведения рекапитализации банков, а Мировой банк заявлял о том, что предоставит помощь украинской банковской системе в размере 750 млн. долл. США. Эксперты считают, что эта сумма будет достаточной для покрытия практически трети банковских нужд в рекапитализации. Однако, после проведения тщательного анализа каждого кандидата на рекапитализацию, вероятно, потребности некоторых банков останутся неудовлетворенными.

Инвестиционное резюме:

Участие правительства в уставном капитале некоторых банков позволит уменьшить недоверие потенциальных клиентов к украинской банковской системе. В то же время, недостаток доступных неэмиссионных источников государственных ресурсов указывает на то, что не все банки смогут получить требуемую помощь в полном объеме. Более того, государственные чиновники уже заявили, что будут проводить рекапитализацию банков на выборочной основе после тщательного анализа их потребностей. Таким образом, эксперты полагают, что некоторые банки будут вынуждены привлекать дополнительный капитал из других источников или проводить слияния с банками, имеющими более широкий доступ к дополнительному капиталу.

Мнение аналитиков ING Bank Ukraine разделяют и другие эксперты, они предлагают свои пути разрешения проблемной ситуации:

Рекапитализация по-украински

Стоит отметить, что, согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.

Условия расписаны, но что дальше? Кандидат экономических наук Академии финансового управления Сергей Кульпинский считает, что рекапитализация банков останется только проектом, если не будут предложены конкретные схемы ее реализации.

По его словам, фискальные затраты для правительства будут не только высокими, но и непосильными в ближайший год, а рост проблемной задолженности банков может только продолжиться. По оценке С.Кульпинского, проблемная задолженность может вырасти с 18 млрд. грн. на начало текущего года в 2-3 раза в течение года. Соответственно, при таком росте никто в правительстве или Минфине не будет рассматривать вопрос увеличения бюджетного дефицита с запланированных 31 млрд грн.

По словам С.Кульпинского, потенциально увеличение доли государства в проблемных банках могло бы увеличить кредитование стратегически важных секторов экономики, но с учетом нынешней фискальной ситуации следовало бы предложить новые схемы рекапитализации. Возможным выходом из ситуации, по мнению эксперта, могли бы стать средства кредиторов банков. «Так, можно выпустить долговые ценные бумаги под рекапитализацию банков, которые выпускались бы в объеме, который планируется направить на рекапитализацию проблемных банков», - отметил С.Кульпинский. При этом он добавил, что их можно было бы предложить нынешним кредиторам банков с государственной гарантией на время санации банка и с процентом, который был бы более низким, по сравнению с рыночной ставкой по депозиту.

А вот по мнению экс-министра финансов Виктора Пинзеника, частные инвесторы должны участвовать в рекапитализации банка на приоритетной основе.

«Государство должно участвовать в рекапитализации только в случае, если частных средств для этого нет. То есть, не цель власти, правительства получить контроль над банком, это вынужденная мера в тех случаях, когда нет частных средств», - считает В.Пинзеник.

По его мнению, ответственность за ситуацию в банках в первую очередь должны нести акционеры. «Средства, которые правительство потратит на рекапитализацию, должны идти на поддержку, на спасение банков, а не акционеров с тем, чтобы при последующей продаже пакета акций, принадлежащего государству, через два-три года, когда страна выйдет из кризиса, эти деньги должны будут вернуться, так как это деньги граждан Украины и должны будут вернуться в размерах даже больших, чем было потрачено на рекапитализацию» - подчеркивает В.Пинзеник.

По его словам, сегодня необходимо определить быструю процедуру ликвидации несистемных банков. «Банки, которые не являются системными и которые не несут на себе риски системных метастазов для других банков или секторов экономики, должны ликвидироваться быстро», - отмечает он.

Экс-министр финансов подчеркнул, что обусловленная эмиссионным покрытием дефицита девальвация гривни станет очередной проблемой для украинской банковской системы, справиться с которой, возможно, уже не удастся.

(УНИАН)