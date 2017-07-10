Нацбанк отчитался о предоставлении правоохранителям доступа к информации

Национальный банк Украины в первом полугодии 2017 года 86 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

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Как сообщается на сайте НБУ, всего в течение 2016-2017 годов от Национального банка доступ к информации правоохранители получали 241 раз.

В июне этого года регулятор предоставил доступ правоохранителям 10 раз, в том числе доступ предоставлялся по инициативе Генеральной прокуратуры 4 раза, Национального антикоррупционного бюро – 3 раза, Национальной полиции – 3 раза.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года парламент Украины принял Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения в категорию неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.