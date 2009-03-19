Межбанк: доллар стабилизировался

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,3700/8,4850, к 12:00 спрэд сузился до 8,4350/8,4700. К закрытию ценовые уровни снизились – 8,3800/8,4300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2455/0,2505, к 12:00 цены поднялись до 0,2490/0,2515. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2490/0,2510. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4500 (-1,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3486/1,3488, а к 14:50 выросли до 1,3634/1,3636. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2815/11,4505, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,3560/11,4170. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,4190/11,5015.