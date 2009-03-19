Россия изучает возможность выделения Украине кредита в 5 млрд. долл.

Россия изучает возможность выделения кредита в размере 5 млрд. долларов Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Что касается запроса о пятимиллиардном кредите, могу сказать, что такое письмо от премьер-министра вашей страны (Юлии ТИМОШЕНКО - УНИАН) получили, и это обращение рассматривается», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит в объеме 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».