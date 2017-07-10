Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП - Гройсман

Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП, продолжает терять жизни мирных граждан и военных, а продолжение агрессии не позволяет оперативно улучшить качество жизни граждан.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Мы из-за российской агрессии потеряли более 16% валового внутреннего продукта (ВВП). Как следствие - резко ухудшилось качество жизни людей. В 2016 году мы остановили падение и перешли к экономическому росту, но понятно, что агрессия Российской Федерации является очень негативным фактором для повышения уровня жизни людей. И самое главное, что вследствие этой агрессии есть жертвы как среди мирных граждан, так и наших военных. На нашей территории, территории суверенного государства, в XXI столетии", - сказал премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что Украина в условиях агрессии вынуждена тратить более 5% ВВП на оборону страны.

В свою очередь, Столтенберг сообщил, что НАТО не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма, а также настаивает на выводе российских сил с востока Украины.

"Мы неоднократно четко заявляли, что Россия должна вывести свои силы с востока Украины, прекратить поддерживать боевиков, а также прекратить все действия, направленные на дестабилизацию и эскалацию, в частности - кибератаки и другие проявления гибридной войны", - сказа генсек НАТО.

По словам Столтенберга, НАТО благодарно Украине за поддержку и участие в миротворческих операциях, а также намерено предоставлять практическую поддержку стране.

Как сообщал УНИАН, до военной агрессии РФ Донецкая и Луганская области формировали около 16% ВВП Украины. До захвата предприятий холдинга ДТЭК боевиками в феврале этого года в правительстве оценивали потерю экономического потенциала областей на уровне 80%.

Сумма заявленных убытков в связи с захватом имущества почти 4 тысячи украинских предприятий на захваченном Россией Крымском полуострове составляет, по предварительным оценкам Министерства юстиции, 1 триллион 180 миллиардов гривень.