Гривня торгуется на межбанке по 26,01 за доллар

В понедельник, 10 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,99/26,01 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5844/29,6071 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4299/0,4307 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0073 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 208 сделок на сумму 97,16 миллиона долларов.