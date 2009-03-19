Страховщики хотят привлечь часть средств, забранных с депозитов

Страховые компании надеются привлечь часть средств, которые украинцам повезло забрать с депозитов. Такой вывод делает еженедельник «Комментарии», опросив ряд экспертов.

«С одной стороны, всеобщая паника и истерия работают против финансовых институтов. С другой, на руку лайфовому страхованию играет сверхликвидность, которая накопилась на рынке из-за массового оттока средств из банков, и фактор надежности компаний. В условиях кризиса страхование позволяет инвестировать деньги надежно и получать пусть небольшую, но прибыль», - объясняет национальный менеджер Grawe Group в Украине Роман ДЕНИС.

Эту тенденцию подтверждает и практика отдельных компаний. По словам председателя правления КСЖ «Универсальная» Александра КУЛЕШИНА, прирост страховых взносов в его компании в феврале этого года составлял 60%.

Несмотря на значительный объем средств населения, который потенциально может перекочевать из банков в «лайф», страховщики не ожидают от нынешнего года рекордных достижений. «Снижение динамики роста лайфового рынка вызвано резким снижением объемов кредитования. Продукты банкострахования (включительно со страхованием жизни заемщиков) до недавнего времени составляли почти половину, а в ряде страховых компаний до 90% от общего объема страховых портфелей», — констатирует председатель правления СК «Украинская страховая группа Жизнь» Оксана ГОЛЕНШИНА.

Фактически отсутствует спрос на страхование жизни и со стороны предприятий. «Рынок корпоративных продаж, который начал оживать в 2008 году, опять заморожен по крайней мере на два года. В частном бизнесе перспективы очень неуверенные», - считает председатель правления СК «ТАС» Павел ЦАРУК.

Поэтому по итогам года, рынок страхования жизни может показать отрицательный результат. «Будет неплохо, если компаниям удастся сберечь уровень продаж прошлого года (то есть 1 млрд. грн.). Менее оптимистичный вариант развития ситуации допускает сокращение общего уровня собранных премий на 10%», — прогнозирует первый заместитель председателя правления ЗАО «СК «Оранта-життя» Наталия ЭННС.

Еще один фактор, сдерживающий приток средств в «лайфовое» страхование, — отсутствие фонда гарантирования взносов, подобного банковскому, из которого можно было бы выплачивать возмещение в случае банкротства СК. Ведь ситуация с платежеспособностью компаний сегодня далека от благополучной. После того, как стоимость ценных бумаг упала практически к нулю, а недвижимость начала обесцениваться, львиную долю резервов страховщики сконцентрировали на банковских депозитах. Однако много банкиров перестали возвращать даже те депозиты, срок которых истек, поэтому некоторые компании оказались в незавидном положении.

«Если у страховщика возникнут проблемы с возвращением депозитов, то при отсутствии поддержки акционеров или богатого инвестора компания может обанкротиться. Многим компаниям, особенно украинским, будет тяжело перекрыть такие убытки, потому что у их акционеров сейчас нет денег. Я допускаю, что на рынке в этом году могут состояться банкротства лайфовых СК, хотя это менее вероятно, чем в рисковом сегменте», — прогнозирует Р.ДЕНИС.

Только за январь-февраль украинцы сняли с депозитных счетов 19,3 млрд. грн. Всего, по данным Нацбанка, за период кризиса вклады населения уменьшились на 86 млрд. грн., напоминает еженедельник.