Спецаукционы НБУ: ажиотаж сняли, но проблемных кредитов не убавилось

Национальный банк, спеша загасить взрывоопасную ситуацию на валютном рынке, с 27 февраля начал проводить целевые валютные аукционы. В такой способ он решил помочь заемщикам в погашении задолженности по валютным кредитам. С тех пор прошел почти месяц, который продемонстрировал, что НБУ избрал верную тактику – перспектива “персонального дефолта», нависшая над подавляющим большинством украинцев, снята. Смогли облегченно вздохнуть и банки, которым абсолютно не улыбалось в массовом порядке реализовывать залоговые машины и квартиры, обесценившиеся в течение кризисных месяцев едва ли не вдвое. Однако, ослабив напряжение на валютном рынке, спецаукционы так и не смогли существенно повлиять на рост числа проблемных кредитов. Так или иначе, но кризис берет свое – все больше украинцев оказываются не способными обслуживать свои долговые обязательства.

Счастье, которым завалило

Объем кредитов, предоставленных украинцам в 2008 году, составил 273,4 млрд грн., увеличившись в сравнении с 2007 годом на 75,9%. Но выдавались эти кредиты в основном «дешевыми» долларами, которыми Украину завалило в первом полугодии 2008-го. Банки до последнего боролись за объем выданных кредитов, хотя, казалось бы, уже стоило задуматься о приближающемся крахе мировой финансовой системы. Еще в июле-августе прошлого года, когда весь мир, затаив дыхание, наблюдал за тем, как в разрастающуюся воронку кризиса всасывает монстров американского финансового рынка, наши банки продолжали улучшать жилищные условия украинских граждан и с «нулевым» первым взносом раздавать кредиты на новые машины.

Но не будем валить все на банкиров – ведь никто не пытался насильно закредитовать несколько сотен тысяч украинцев, которые неожиданно почувствовали себя «средним классом». «Раз наши зарплаты увеличились на несколько сотен, пусть и подешевевших, но все же долларов, то почему бы не взять какой-нибудь необременительный кредит», - решили мы. Кто ж мог предположить, что уже к концу года почти до этих размеров усохнет и средняя зарплата офисного работника.

Гражданам Украины сегодня приходится особенно горько от осознания того, что они так и не успели толком распробовать вкус сладкой жизни в кредит, той жизни, которой не один десяток лет наслаждались американцы и европейцы. Увы, нам не повезло, кредиты иссякли, и сегодня, как и в старые времена, прежде чем что-то купить, нужно заработать для этого деньги, а не наоборот.

Если людям, пережившим 90-е, галопирующий курс доллара не в новинку, и они знают, что жить с этим в принципе можно, главное не брать валюту в долг, то для многих жертв предкризисной «кредитной провокации» ситуация стала катастрофической уже к концу осени прошлого года.

Нацбанк повернул банкиров и заемщиков лицом друг к другу

Более трех месяцев плательщики ипотеки и автокредитки начинали свой день с просмотра сообщений о курсовых колебаниях доллара и евро, все больше погружаясь в депрессию. Даже те, по кому кризис ударил не слишком сильно, начали приходить к мысли о том, что скоро наступит предел их возможностям (где-то в районе 12 грн. за 1 долл.). Разговоры о необходимости спасать валютных должников начались в октябре прошлого года. Но, только испробовав все традиционные меры по стабилизации курса, и убедившись, что валютные интервенции помогают лишь на очень короткий период, Нацбанк решил прибегнуть к такой нетрадиционной мере как спецаукционы. Тут уж, как говорится, лучше позже, чем никогда, хотя, как известно, нервные клетки не восстанавливаются, и успокоить заемщиков можно было бы и пораньше. Сегодня же всех интересует, хватит ли у регулятора валюты для продажи банкам под погашение кредитов их клиентами.

Как отмечает директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей Круглик, валютных средств для проведения спецаукционов у НБУ хватает. При этом он подчеркивает, что «не вся страна в валютных кредитах, а только часть. Если на каждый аукцион от 50 банков идет заказ на 60 миллионов долларов, то ясно, что часть эта не так уж и велика».

Вместе с тем, по словам С.Круглика, ажиотаж на валютном рынке сохраняется. «Все уходят в доллар для того, чтобы защитить свои сбережения. Спецаукционы при этом не являются основополагающим фактором для стабилизации валютного рынка, хотя они, несомненно, позитивно повлияли на курс гривни к доллару. Сейчас курсовой тренд идет на укрепление гривни», - подчеркивает эксперт.

В свою очередь, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль» Дмитрий Сологуб придает спецаукционам заметно большее значение в деле стабилизации курса гривни. По его словам, это нововведение НБУ стало эффективной мерой по снижению ажиотажного спроса на валютном рынке Украины.

«Конечно, теоретически не должно существовать никаких спецаукционов и множественности валютных курсов. Но в ситуации, когда на валютном рынке существует такая высокая волатильность, а маржа между покупкой и продажей доллара достигает 1 гривни, тогда спецаукционы как временная мера могут эффективно работать. Если посмотреть на валютный рынок, то введение аукционов его успокоило и, мне кажется, что Нацбанк, в первую очередь, именно это и имел в ввиду, вводя такую процедуру. Когда курс доллара скакал каждый день – то 8,5, то 9, потом 9,5, это заставляло людей очень сильно нервничать. Заемщики понимали, что за один месячный платеж по кредиту они теряют достаточно серьезную сумму - не успел купить доллар вчера, сегодня он уже заметно дороже», - отмечает эксперт.

В то же время, Д.Сологуб не склонен увязывать ситуацию с проблемными кредитами и введение спецаукционов. «Как я уже говорил, спецаукционы позволили снизить ажиотаж на валютном рынке, что же касается проблемных кредитов, то, если люди были не готовы платить при курсе 8 – 8,5, они не будут платить и сейчас, а те кто хотел платить, для них ситуация безусловно стала лучше. Теперь они могут придти в банк, и гарантированно купить доллары по относительно приемлемому курсу», - считает эксперт.

По его словам, количество проблемных банковских кредитов в Украине продолжает расти. «Даже если посмотреть на официальные данные, то количество проблемных кредитов выросло на конец января на 170% в сравнении с концом января 2008 года», - уточнил Д.Сологуб.

Относительно того, способен ли НБУ в будущем обеспечить потребности банков в валюте под выплату заемщиком валютных кредитов, он отметил, что сейчас Нацбанк продает на одном аукционе в среднем 40-50 млн. долл. Эта сумма будет сохраняться и в дальнейшем. «При этом мы видим, что объемы валютных интервенций НБУ составляли в январе этого года 1,6 млрд. долл. и 1,7 млрд. долл. в феврале. Сравнивая 50 млн. долл. с этими суммами, можно говорить о том, что Нацбанк в состоянии позволить себе выходить на спецаукционы и в будущем», - подчеркивает Д.Сологуб.

В условиях, когда в финансовой сфере сохраняется высокая напряженность и любая оговорка банкира может стоить ему слишком дорого, банки, мягко говоря, без энтузиазма идут на контакт со СМИ. Так что комментарий, полученный УНИАН от представителя банка, входящего в десятку крупнейших банков Украины, остался анонимным по просьбе собеседника агентства.

И так, по словам собеседника агентства, первая версия механизма целевых валютных аукционов имела три основных недостатка. «Во-первых – это довольно громоздкая процедура продажи банком валюты заемщику, предполагавшая открытие валютного счета на каждого заемщика. Плюс заполнение заемщиком заявки на каждую покупку валюты у банка. Это было крайне неудобно. Второе – это то, что первые аукционы были моновалютными - долларовыми и, соответственно, заемщики в евро оказывались за бортом этой инициативы», - отметил эксперт.

Третьим и самым главным минусом спецаукционов, по его мнению, является отсутствие у банков информации о том, с какой периодичностью и как долго НБУ будет их проводить. «Сегодня по первым двум пунктам вопросы сняты – теперь заемщику достаточно иметь гривневый счет, так же НБУ ввел спецаукционы по продаже евро. Но, к сожалению, по третьему пункту ясности по-прежнему нет. Я думаю, что такие аукционы необходимо проводить, как минимум, до конца 2009 года», - отмечает представитель банка.

Он убежден, что если бы у банков была уверенность в том, что это - проект долгосрочный, то эффект от него был бы гораздо сильнее. «На данный момент спецаукционы являются эффективным инструментом по стабилизации валютного рынка, так как спрос на валюту сегодня, кроме как для погашения кредитов, относительно не большой», - считает эксперт.

По его мнению, объем долларовой массы в Украине более чем достаточный для нормального функционирования экономики, другое дело, что на него сохраняется ситуативный ажиотажный спрос. Эксперт отметил, что практически 100% заемщиков, ежемесячно выплачивающих от 500 до 1 тысячи долларов по кредиту, перешли на покупку валюты у банков по льготному курсу НБУ. В то же время, по его данным, значительная часть заемщиков успела купить валюту впрок и теперь, испытывая нехватку гривни для покупки валюты по курсу НБУ, гасит кредиты из своих запасов.

В заключение эксперт отметил, что спецаукционы стали позитивным фактором для повышения качества активов банковской системы Украины. Другими словами, они повысили запас прочности украинских банков.

В целом, банкиры сходятся во мнении, что проведение спецаукционов следует продолжать, а НБУ должен обозначить для банков ориентиры, установив четкий график проведения аукционов и срок действия этого механизма. Что касается технических нюансов процедуры покупки банками валюты на спецаукционах, то, несмотря на некоторые ее шероховатости, тут у банков особых проблем не возникает. Не вызывает у них возражений и обязательный возврат НБУ в пятидневный срок остатков валюты, купленной на спецаукционе. Представители банков отмечают, что заранее оценить объем валюты, который потребуется, довольно сложно, при этом потери банков при возврате валюты НБУ практически отсутствуют.

А как же курс?..

Есть еще одна составляющая вопроса – валютный курс. Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр Жолудь считает, что проведение Национальным банком специальных аукционов стало одной из основных причин укрепления курса гривни в последние недели.

По его словам, в сочетании с участием НБУ в торгах на межбанке и рядом других мер, проведение спецаукционов позволило гривне хоть и на время, но все же несколько укрепиться к доллару.

«Основная цель – это поддержать поток средств, потому что очень большой проблемой стало то, что многие клиенты банков перестали платить по кредиту по той причине, что они либо не могут платить, либо считают это нецелесообразным. Соответственно, по той информации, которая есть, пока этот инструмент достаточно успешен. Даже люди, у которых были задолженности по кредиту, сейчас приходят и начинают платить. Потому что платить по курсу 7,8 грн./долл. намного легче, чем по 8,5 грн./долл., но, конечно же, это не 5,05 грн./долл., как это было, когда брался кредит» - отметил эксперт.

При этом он считает, что в случае резкого падении курса гривни Национальный банк не откажется от проведения спецаукционов, но, вероятно, повысит цену продажи валюты.

И все же, самое главное - спецаукционы позволили снять напряжение в отношениях заемщика и банка. Как верно заметил один из опрошенных УНИАН экспертов, «клиенты, особенно в регионах, после долгих месяцев отчуждения наконец-то почувствовали о себе заботу банка, что, так сказать, способствует единению банка с клиентом». Но остается одна важная проблема – количество неплательщиков по кредитам продолжает неуклонно расти. В банках говорят, что это процесс инерционный и аукционы смогли его только затормозить. В тяжелых случаях, когда кризис лишил заемщика надежного источника доходов, не помогут никакие спецаукционы. Но если, выражаясь банковским сленгом, «кредитную историю» еще можно спасти, то аукционы способны оказать в этом неоценимую помощь. Так что НБУ следует прислушаться к пожеланиям банкиров и озвучить долгосрочную стратегию в отношении целевых валютных аукционов. Банкам, в свою очередь, не стоит «кошмарить» мелких должников, а попробовать донести до них все возможные варианты выхода из кредитного тупика.

Антон Лосев (УНИАН)