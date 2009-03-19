Контроль рефинансирования Кабмином и НБУ был неэффективным

В условиях украинского политического кризиса совместный контроль правительства и НБУ процесса рефинансирования коммерческих банков был неэффективным.

Такое мнение УНАИН высказала директор департамента финансового менеджмента АКБ "Индустриалбанк" Оксана ГРЕБИНСКАЯ, комментируя изъятие Верховной Радой из Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» статьи, согласно которой НБУ был обязан принимать решение о рефинансировании комбанков совместно с Кабинетом министров Украины.

«Данным решением добавлялось дополнительное звено возможности лоббировать интересы банков, представляющих отдельные финансовые группы», - отметила банкир.

По ее мнению, сегодня Нацбанк в достаточной мере отделен от политической борьбы и имеет специалистов высокой квалификации для принятия решения о выделении кредитов рефинансирования для поддержки банков.

О.ГРЕБИНСКАЯ также ожидает, что в результате отмены указанной статьи госбюджета будет упрощена процедура и сокращены сроки принятия решения при выделении банкам кредитных средств в рамках рефинансирования. «В создавшейся на финансовом рынке ситуации, данные кредиты для многих банков являются единственным источником поддержки ликвидности, и своевременное их получение для них жизненно важно», - комментирует она.

Кроме того, О. ГРЕБИНСКАЯ отметила, что данное решение парламента является еще одним позитивным моментом для получения второго транша по кредиту Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Данным документом изъяты из закона о Госбюджете статьи 84 и 86.

В Государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяет: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости в течение трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», статья 86: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины».