Инфляция в июне оказалась выше прогнозов Нацбанка

Инфляция в июне оказалась выше прогнозов Национального банка Украины из-за более высокого, чем ожидалось, роста цен на сырые продукты питания и усиленного влияния административных факторов, говорится в сообщении регулятора.

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При этом регулятор отметил, что фундаментальное инфляционное давление оставалось в этот период умеренным, отвечая ожиданиям НБУ.

Нацбанк объяснил ускорение базовой инфляции дальнейшим ростом тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, а также влиянием вторичных эффектов от повышения цен на сырые продукты.

Национальный банк ожидает, что значительная часть данных эффектов будет нивелирована во второй половине года.

"Однако текущая динамика инфляции и ее составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков для достижения цели по общей инфляций на конец 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих свидетельствует об усилении рисков более высокой инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозом Национального банка Украины на уровне 9,1% год к году.

Инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю.

В годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.